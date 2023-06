Qatargate, il giudice Claise a capo delle indagini lascia l'inchiesta

La decisione improvvisa del giudice a capo delle indagini sul Qatargate è arrivata dopo un interrogatorio fiume con l'eurodeputato Andrea Cozzolino, coinvolto nell'inchiesta e sottoposto a un interrogatorio fiume da Claise. Secondo fonti qualificate riportate dall'ANSA, dietro la decisione del giudice istruttore ci sarebbe una motivazione precisa: uno dei suoi figli avrebbe lavorato con una delle persone indagate ascolta articolo Condividi

Il giudice istruttore Michel Claise ha deciso di lasciare la guida dell'inchiesta sul cosiddetto Qatargate. Lo rende noto la procura federale belga. "In via cautelare e per consentire alla giustizia di continuare serenamente il suo lavoro e di mantenere una necessaria separazione tra vita privata e familiare e responsabilità professionali, il giudice istruttore Michel Claise informa di aver deciso questa sera di ritirarsi dal fascicolo", scrive la procura in una nota, evidenziando che nel dossier "di recente sono comparsi alcuni elementi" che "potrebbero sollevare alcune domande sul funzionamento oggettivo dell'indagine". Secondo alcune fonti riportate dall'ANSA, dietro la decisione del giudice istruttore Michel Claise di rinunciare all'inchiesta ci sarebbe una motivazione precisa: uno dei suoi figli avrebbe lavorato per una delle persone indagate. Proprio per questo motivo - riferiscono ancora fonti qualificate - il giudice istruttore ha deciso di lasciare la guida dell'indagine a un collega.

La decisione dopo l'interrogatorio di Cozzolino Prima dell'inaspettata uscita di scena, Claise ha atteso l'arrivo a Bruxelles - invocato per mesi con una richiesta di estradizione rimasta lettera morta - dell'eurodeputato Andrea Cozzolino, forte della revoca dei domiciliari ottenuta giovedì scorso dopo oltre quattro mesi passati nella sua abitazione campana. L'eurodeputato è stato subito portato nei locali della procura federale belga per essere ascoltato dagli inquirenti. Una testimonianza che, dopo un interrogatorio fiume, durato quasi quattro ore, non ha però convinto il magistrato belga, spingendolo a tenerlo 'sub iudice' almeno per una notte. approfondimento Qatargate, perquisiti a Bruxelles gli uffici di Cozzolino e Tarabella

Legali Cozzolino: "Rinuncia del giudice dopo nostre osservazioni" "La decisione del giudice istruttore Michel Claise di rinunciare al cosiddetto Qatargate giunge dopo l'interrogatorio del nostro assistito, l'europarlamentare Andrea Cozzolino, e a seguito delle osservazioni sollevate nel corso dell'escussione". hanno detto gli avvocati Dezio Ferraro e Federico Conte, legali di Cozzolino, ascoltato oggi dalla Procura federale belga nell'ambito del cosiddetto Qatargate. approfondimento Qatargate, Eva Kaili fa causa al Parlamento Ue per violazione immunità

Eva Kaili fa causa al Parlamento Ue per violazione dell'immunità Sul lavoro di Claise pesano peraltro mesi di critiche da parte dell'opinione pubblica per le sue maniere forti nel disporre lunghi mesi in carcere per gli indagati, tra i quali anche l'ex vicepresidente del Parlamento europeo, Eva Kaili, trattenuta nella prigione di Haren per oltre quattro mesi lontana dalla figlia di due anni. La politica ellenica è passata al contrattacco avanzando un ricorso interno per chiedere alla stessa Eurocamera di fare chiarezza sull'uso di software spia da parte dei servizi segreti per sorvegliare la sua attività politica in violazione dell'immunità parlamentare. approfondimento Qatargate, Kaili: "Se avessi fatto nomi importanti avrei mentito"