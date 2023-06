Qatargate, perquisiti a Bruxelles gli uffici di Cozzolino e Tarabella

Il blitz ha condotto alla revoca dei sigilli per Tarabella, rilasciato il 9 maggio dopo tre mesi di detenzione preventiva, mentre gli investigatori hanno interrogato i collaboratori di Cozzolino, da febbraio ai domiciliari a Napoli

Nuovo blitz della polizia belga al Parlamento Ue nell'ambito dell'inchiesta sul Qatargate . Secondo quanto appreso dall'Ansa, il giudice istruttore Michel Claise si è presentato questa mattina, accompagnato da alcuni agenti in borghese, negli uffici degli eurodeputati indagati Andrea Cozzolino e Marc Tarabella. Stando a quanto riferito da fonti interne, l'azione ha condotto alla revoca dei sigilli per Tarabella - rilasciato il 9 maggio dopo tre mesi di detenzione preventiva - mentre gli investigatori hanno interrogato i collaboratori di Cozzolino, da febbraio ai domiciliari a Napoli.

Rientro all'attività politica per Tarabella

A seguito del rilascio di Tarabella - avvenuto sotto le condizioni di rispondere a tutte le convocazioni della polizia, non lasciare il territorio senza previo accordo con le autorità, e non entrare in contatto con le persone coinvolte nel caso - lo stesso aveva fatto rientro all'attività politica al Parlamento europeo il 24 maggio, prendendo prima parte ad una riunione della commissione Pesca, di cui è membro, e poi alla sessione plenaria dell'Eurocamera svoltasi la settimana scorsa. "Da oggi" - hanno riferito fonti del suo entourage dopo la rimozione dei sigilli - "possiamo tornare a lavorare a pieno regime".