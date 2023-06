Wolfgang Rieke, il camionista tedesco che ha investito e ucciso il 30 novembre scorso a Montebello Vicentino l'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, è stato scarcerato. Il 62enne era agli arrestati da giovedì scorso con l'accusa di omicidio stradale ed omissione di soccorso su mandato europeo emesso dalla Procura di Vicenza. Secondo quanto trapela, il giudice tedesco ha sospeso l'arresto provvisorio in attesa della decisione finale sull'estradizione dell'uomo. L'autotrasportatore, uscito dal carcere di Munster (Germania) nel pomeriggio, ha ottenuto una sorta di obbligo di firma settimanale.

L'incidente e le indagini dei carabinieri

Rieke, autotrasportatore di Recke, un paesino del nord della Germania, era stato arrestato su mandato europeo richiesto dal gip di Vicenza dopo lunghissimi mesi nei quali i familiari di Rebellin hanno atteso una risposta dalle autorità tedesche. Le indagini dei Carabinieri, nell'arco di 48 ore, erano arrivate all'identificazione del camion, dal nome della ditta impresso sul telone, della targa e quindi del conducente. Ma a quel punto Rieke - che finora ha negato sue responsabilità - era già rientrato in Germania. Paese nel quale non esiste nel codice il reato di omicidio stradale, com'è in Italia. È però contemplato il reato di omissione di soccorso, sanzionato con la reclusione fino a tre anni. E probabilmente questo, con le prove fornite sul comportamenti pirata del 62enne, ha determinato l'arresto.