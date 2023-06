Germania, la croce pettorale di papa Benedetto XVI rubata nella chiesa di Traunstein

L'ex Pontefice aveva lasciato in eredità la croce alla sua parrocchia natale, ha precisato oggi l'Ufficio della polizia criminale bavarese (Lka). Non è stato ancora comunicato il valore dell'oggetto, che era probabilmente placcato in oro e conteneva una pietra preziosa

La polizia: "Possibile atto mirato"

Non è stato ancora comunicato il valore della croce, che era probabilmente placcata in oro e conteneva una pietra preziosa. Ma la polizia ha intanto sottolineato che "il danno immateriale per la Chiesa cattolica è ovviamente enorme". I ladri hanno forzato una teca incassata nel muro e hanno rubato la croce. Inoltre, è stata rotta e vuotata del denaro che conteneva la scatola di raccolta della chiesa. "Non possiamo escludere la possibilità che si tratti di un atto mirato", ha dichiarato un portavoce del Lka. Benedetto possedeva diverse croci pettorali. Indossava spesso quella rubata dalla chiesa di Traunstein in occasioni speciali, come le messe papali nella Basilica di San Pietro o udienze e ricevimenti importanti.