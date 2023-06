L'ultimo ritratto di Klimt all'asta per 76 milioni di euro: è record in Europa

Sotheby's: "Quadro pieno di sperimentazioni che superano i limiti"

"Molte di queste opere, certamente i ritratti per i quali è più conosciuto, sono state commissionate", ha proseguito Newman. "Questo, tuttavia, è qualcosa di completamente diverso: un tour de force tecnico, pieno di sperimentazioni che superano i limiti, oltre che un'accorata ode alla bellezza assoluta". L'attuale prezzo più alto raggiunto all'asta per un'opera d'arte in Europa è di 65 milioni di sterline per Walking Man I di Alberto Giacometti, venduto da Sotheby's nel febbraio 2010. Le bassin aux nympheas di Claude Monet è stato venduto per 40,9 milioni di sterline da Christie's a Londra nel giugno 2008. Lo scorso marzo, L'empire des lumieres di Rene Magritte è stato venduto per 59,4 milioni di sterline da Sotheby's. I ritratti di Klimt si trovano raramente sul mercato. Sotheby's ha dichiarato che l'unico altro dello stesso livello - Ritratto di Adele Bloch-Bauer II (1912) - è stato venduto per 87,9 milioni di dollari da Christie's a New York nel 2006. Si dice che due ritratti siano stati venduti privatamente per più di 100 milioni di dollari ciascuno.