Rientravano, mano nella mano nella loro casa di Valley Mills, in Texas (Stati Uniti), quando un fulmine li ha colpiti. Il padre, Matthew Boggs, è morto sul colpo mentre il figlio, il piccolo Grayson, dopo un mese di agonia, è deceduto in ospedale. Nelle ultime quattro settimane, Grayson è stato al Baylor Scott & White McLane Children's Medical Center a lottare per la sua vita. La famiglia, in accordo con i sanitari, ha deciso di staccarlo dalle macchine che lo tenevano ancora in vita. I medici, fanno sapere i media americani, gli avevano diagnosticato gravi problemi neurologici per la lesione cerebrale conseguente alla terribile scarica elettrica. Online è stata aperta una raccolta fondi per aiutare la famiglia a pagare i funerali