Brescia, morta la donna di 53 anni colpita da un fulmine domenica

Cronaca

Ivan Portoghese, ricercatore dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), spiega che ci vorranno ancora diversi giorni, almeno una settimana, per riuscire a prosciugare e bonificare dall'acqua i centri abitati colpiti dall'alluvione. Ma c’è un altro problema: lo smaltimento del fango che si è accumulato

Ci vorranno ancora diversi giorni, almeno una settimana, per riuscire a prosciugare e bonificare dall'acqua i centri abitati colpiti dall'alluvione in Emilia-Romagna . Ora, però, oltre all’acqua c’è un altro problema: lo smaltimento del fango che si è accumulato. Ivan Portoghese , ricercatore dell'Istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), ne ha parlato all’Ansa

L'obiettivo, ha aggiunto, "non è l'utilizzo di poche grandi pompe, ma piuttosto un numero elevato di piccole pompe con motore a scoppio. La solidarietà nazionale e internazionale si è già messa in moto". Con un numero congruo di macchinari e idrovore, ha spiegato, "è realistica la previsione che sia necessaria circa una settimana per la bonifica dell'acqua nei centri urbani"