Germania, scoperta una luccicante spada di bronzo di 3.500 anni fa

Il ritrovamento è avvenuto in un sito a Donau-Ries e risale alla fine del XIV secolo a.C., l'età del bronzo medio. L'arma fa parte di un corredo funerario lasciato in una tomba contenente i resti di tre persona: un uomo, una donna ed un giovane

Una spada di bronzo di oltre 3.000 anni, così ben conservata che brilla ancora è stata portata alla luce nel sud della Germania. L'ufficio statale bavarese per la conservazione dei monumenti storici (BLfD) , riporta la Cnn , ha affermato che la spada, che si ritiene risalga alla fine del XIV secolo a.C. - in piena età del bronzo - è stata trovata durante gli scavi della scorsa settimana a Nördlingen, tra Norimberga e Stoccarda. La spada ha un'elsa ottagonale e proviene da una tomba in cui tre persone, un uomo, una donna e un ragazzo, sono state sepolte in rapida successione con oggetti di bronzo. Non è ancora chiaro se i tre fossero imparentati tra loro.

In fase di studio

“La spada e la sepoltura devono ancora essere esaminate in modo che i nostri archeologi possano classificare questo ritrovamento in modo più preciso. Ma possiamo già dire che lo stato di conservazione è straordinario. Un ritrovamento come questo è molto raro”, ha detto il professor Mathias Pfeil, capo del BLfD. È insolito trovare spade del periodo, ma sono emerse da tumuli funerari aperti nel XIX secolo. Secondo i ricercatori, la spada non mostra segni di usura da combattimento, ma il centro di gravità nella parte anteriore della lama indica che era bilanciata principalmente per tagliare. La forma ottagonale dell'elsa rende il ritrovamento ancora più raro, poiché solo abili fabbri erano capaci di forgiare in questo modo un'arma.