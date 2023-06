No Tav in viaggio verso raduno in Francia contro la Torino-Lione

Nell'area del Comune di Saint Martin d'Arc è vietato portare artifici pirotecnici o infiammabili e capi di abbigliamento o dispositivi di protezione personale diretti a ostacolare in tutto in parte le azioni della forza pubblica per il mantenimento dell'ordine

Si temono disordini in terra francese. Infatti, gruppi di attivisti e simpatizzanti No Tav sono partiti dalla Valle di Susa verso la Francia con l'intenzione di partecipare a una "mobilitazione internazionale e popolare" contro la costruzione della nuova ferrovia Torino-Lione. Il raduno è in programma in una località della Val Maurienne, in territorio transalpino. Secondo quanto si è appreso dal movimento No Tav la comitiva è composta da sei pullman e almeno una decina di automobili. (L'ASSALTO DI NOTTE IN VAL DI SUSA - LE TAPPE)