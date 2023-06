Svezia, inflazione alle stelle: colpa del concerto di Beyoncé

Secondo le stime della banca danese, la popstar statunitense è "responsabile" di un aumento dei prezzi dello 0,2%. A maggio Stoccolma è stata presa d'assalto da circa 46mila spettatori da tutto il mondo, arrivati in Svezia per assistere ai primi due show del nuovo "Renaissance World Tour"

L'assalto a Stoccolma per il concerto di Beyoncé

Il Renaissance World Tour di Beyoncé, che porterà negli stadi internazionali per tutta l’estate i successi del settimo album della star americana, si è aperto lo scorso 10 maggio proprio nella capitale svedese. Stoccolma è stata presa d’assalto da decine di migliaia di fan che non volevano perdersi la prima tappa dello show organizzato a distanza di ben sette anni dall’ultimo (il The Formation World Tour del 2016): molti spettatori hanno viaggiato da oltreoceano per assistere agli spettacoli, approfittando della “debolezza” della valuta svedese e dei prezzi più bassi dei biglietti. Le stime parlano di 46mila spettatori solo ai due concerti di Stoccolma che hanno registrato il tutto esaurito: alcuni fan sono addirittura stati costretti a rimanere fuori dalla capitale a causa del riempimento degli alberghi.