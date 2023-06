Cina, la disoccupazione giovanile è al 20,8%: è un nuovo record

La banca centrale cinese Pboc ha abbassato il tasso di riferimento per i prestiti a medio termine (Mlf), una misura anticipata dai mercati e destinata a sostenere la crescita in difficoltà della seconda economia mondiale

Nuovo record disoccupazione giovanile in Cina. Uno su cinque era disoccupato a maggio: un tasso del 20,8%, secondo i dati ufficiali diffusi oggi dall'Ufficio nazionale di statistica. Questo dato, che riguarda i 16-24enni delle aree urbane, ha continuato a salire negli ultimi mesi per raggiungere il 20,4% ad aprile. A maggio il tasso sull'intera forza lavoro era del 5,2%, invariato rispetto al mese precedente.

La situazione

La banca centrale cinese Pboc ha abbassato il tasso di riferimento per i prestiti a medio termine (Mlf), una misura anticipata dai mercati e destinata a sostenere la crescita in difficoltà della seconda economia mondiale. Il tasso d'interesse per i suoi prestiti annuali alle istituzioni finanziarie è ridotto al 2,65% dal precedente 2,75% precedente, ha affermato la banca centrale. La misura dovrebbe consentire di ridurre i costi di finanziamento delle banche commerciali per incoraggiarle a concedere più credito a condizioni più favorevoli, e quindi a sostenere l'economia.