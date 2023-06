Cormac McCarthy, quando muore un gigante

E Cormac McCarthy era uno scrittore, forse il più grande in un'epoca non certo avara di talenti.

L'eccellenza fa fatica a imporsi in un modo che la frequenta raramente. Nessuna delle prime opere di McCarthy ha venduto più di tremila copie, il successo è arrivato in ritardo ma è stato deflagrante, con il Pulitzer vinto per “La Strada”.

L'anno scorso, nonostante l'età, l'autore della Trilogia della Frontiera era tornato alle stampe con “Il Passeggero” e “Stella Maris”, romanzi usciti a due mesi di distanza e dalla trama intrecciata, stilisticamente diversi dalle opere precedenti.



McCarthy ha avuto il coraggio di affacciarsi sull'abisso: la morte, la violenza, il senso della vita sono temi ricorrenti nelle sue storie. Temi metafisici, ma trattati in un modo tanto vibrante e concreto da rendere quelle stesse storie un ricco serbatoio per gli sceneggiatori di Hollywood. “La Strada”, “Non è un Paese per Vecchi”, “Passione Ribelle” sono tutti film tratti da suoi libri, così come lo splendido e meno conosciuto “Sunset Limited”.

Misterioso e schivo, McCarthy viveva nel New Mexico, non si faceva vedere e non concedeva interviste. Se n'è andato in silenzio, lasciando dietro di sé il rombo assordante delle sue opere.



È questa la sua voce più vera, e non cesserà di parlarci.