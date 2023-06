La casa editrice Knopf ha fatto sapere che l’autore si è spento nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico. Ha scritto bestseller come Cavalli Selvaggi, il post-apocalittico La Strada per cui vinse il Pulitzer e Non è un paese per vecchi, adattato dai fratelli Coen in un film di successo. In Italia era pubblicato da Einaudi

È morto Cormac McCarthy. Lo scrittore americano aveva 89 anni e si è spento nella sua casa di Santa Fe, in New Mexico. La notizia è stata data dalla casa editrice Knopf. McCarthy è l’autore di bestseller come Cavalli Selvaggi, il post-apocalittico La Strada per cui vinse il Pulitzer e Non è un paese per vecchi, adattato dai fratelli Coen in un film con Tommy Lee Jones, Javier Bardem e Josh Brolin, premiato agli Academy Awards. In Italia era pubblicato da Einaudi.