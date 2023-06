Usa, scivoli cosparsi di acido: almeno 2 bimbi feriti in Massachusetts

L'acido sugli scivoli

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, qualcuno, non ancora identificato, ha fatto irruzione in un magazzino dove sono conservate sostanze chimiche della piscina del parco e ha rubato dell'acido muriatico. L'acido, che può essere utilizzato per la pulizia o per mantenere l'equilibrio del pH di una piscina, è stato poi versato su tre scivoli, hanno detto le autorità. Al momento non è stato formalmente accusato nessuno del gesto, ma secondo le autorità il sospetto si potrebbe essere ferito a sua volta.