Colombia, battaglia legale per la custodia dei 4 bambini

È battaglia per la custodia tra i parenti dei quattro bambini colombiani sopravvissuti per 40 giorni nella foresta pluviale amazzonica dopo l'incidente aereo del primo maggio in cui è morta la madre. Lo riporta The Guardian. I fratellini sono ancora in ospedale, dove è previsto che rimangano ancora diversi giorni. I loro familiari saranno ascoltati dall'agenzia colombiana per la protezione dell'infanzia per determinare chi debba prendersi cura di loro. Astrid Cáceres, direttrice dell'Istituto colombiano per il benessere della famiglia, ha dichiarato in un'intervista che un assistente sociale è stato assegnato ai bambini su richiesta dei nonni materni, che si contendono la custodia con il padre dei due più piccoli. Ieri il nonno Narciso Mucutuy ha accusato il padre dei bambini di maltrattamenti domestici nei confronti della madre, Magdalena Mucuty, "La cosa più importante in questo momento è la salute dei quattro, e non si tratta solo di una questione fisica, ma anche emotiva, di un percorso di accompagnamento emotivo", ha chiarito Cáceres.