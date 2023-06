Svizzera, uomo cambia sesso per evitare il servizio militare

Il 23enne ha approfittato della procedura semplificata introdotta nel 2022 per diventare, solo sulla carta, una donna: "Un funzionario mi ha fatto entrare in sala riunioni. Due minuti dopo ero una ragazza"

In Svizzera un 23enne ha deciso di cambiare ufficialmente sesso per evitare di fare il servizio militare. Un anno fa il giovane ha scelto di diventare una ragazza, ma solo sulla carta. Per farlo, ha sfruttato una semplificazione della procedura da seguire per cambiare sesso allo stato civile, introdotta nel 2022. E così non indosserà le uniformi dell'esercito ma si dedicherà pienamente all'università professionale.

"Due minuti dopo ero donna"

Il caso in Svizzera ha sollevato una serie di dibattiti riguardo al cambio di sesso e il servizio militare. Secondo quanto riportato dalla Sonntagszeitung, il ragazzo ha raccontato di come un funzionario, in soli due minuti, l’abbia trasformato da uomo a donna, senza porsi alcuna domanda sul suo desiderio di cambio di sesso o sulla sua identità di genere. “Mi hanno fatto entrare in sala riunioni: due minuti dopo ero una donna“.