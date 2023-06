Accordo Ue su migranti, quante richieste d’asilo riceve l’Italia. DATI

È stato raggiunto in sede europea un importante accordo sul tema dei migranti. L’intesa tra i ministri dell’Interno dell’Unione europea prevede che tutti i Paesi debbano dare un contributo, o accogliendo una parte di chi arriva oppure - se si rifiutano - dando un contributo finanziario. I Paesi di primo approdo dovranno da parte loro dare vita a procedure di identificazione e analisi delle domande di asilo più rapide, in un tempo compreso tra le 12 e le 16 settimane. In caso di impossibilità di espellere i migranti nei Paesi d’origine, ad esempio perché giudicati poco sicuri, si potranno espellere in quelli di transito. L’accordo, comunque, deve ancora avere il via libera del Parlamento europeo. Per quanto riguarda l’Italia, quanti sono i migranti che arrivano nel nostro Paese rispetto agli altri dell’Ue? Di questo si è parlato nell’ultima di puntata di Numeri, approfondimento di Sky TG24, andata in onda il 9 giugno.