Turchia, esplosione in una fabbrica di razzi e munizioni: 5 morti

Cronaca

Nave turca sequestrata a Napoli, tre denunce per possesso d'armi

Agli inquirenti il comandante ha riferito di aver chiesto aiuto quando ha visto due clandestini a bordo del natante cercare di entrare in sala macchine armati di coltelli. 'Quando ci hanno scoperti avevamo paura che ci fermassero per rimpatriarci', hanno dichiarato alcuni di loro alle autorità italiane. La Polizia Giudiziaria ha contestato ad alcuni il possesso di armi mentre non è ancora stato deciso nulla sul possibile dirottamento, che verrà valutato nei prossimi giorni dalla Procura

Dopo il blitz effettuato nella serata di ieri dal Battaglione San Marco nel Golfo di Napoli, sono stati ascoltati in Questura il comandante della nave turca Galata Seaway e i 15 migranti clandestini trovati a bordo, che avrebbero cercato di dirottare la nave. "Quando ci hanno scoperti avevamo paura che ci fermassero per rimpatriarci", hanno dichiarato alcuni di loro alle autorità italiane: per questo all'arrivo del Battaglione San Marco si sarebbero sparpagliati nascondendosi sotto i camion e sopra i container

Secondo quanto riferisce il comandante, due clandestini armati di coltello avrebbero cercato di entrare nella zona macchine della nave, dove però non sono riusciti ad arrivare. A questo punto i due si sarebbero ricongiunti con gli altri. Questo tentativo di forzare la sala macchine avrebbe portato il comandante a lanciare l’allarme: secondo quanto si apprende da fonti qualificate, non è chiaro l'uso che i clandestini volessero fare dei coltelli e non è chiaro se c’è stato un tentativo di dirottamento