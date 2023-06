Partygate, Boris Johnson si dimette da membro del Parlamento

A riferirlo è la BBC, secondo cui il passo indietro dell’ex leader Tory arriva dopo aver ricevuto il rapporto sul caso delle dichiarazioni rese ai Comuni sulle feste a Downing Street durante l'emergenza Covid. "Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano", si è difeso lui

Boris Johnson, l’ex premier e leader Tory, si è dimesso da deputato con effetto immediato, dopo aver ricevuto il rapporto sul Partygate, il caso legato alle feste a Downing Street durante l'emergenza Covid. A riferirlo è la BBC. “È molto triste lasciare il parlamento, almeno per adesso”, ha dichiarato Johnson. “Sono costretto ad andarmene da un piccolo gruppo di persone, senza alcuna prova per sostenere le loro tesi, e senza l’approvazione né dei membri del partito conservatore né dell’elettorato”, ha scritto l’ex premier in una nota. Il suo passo indietro farà scattare un’elezione per il suo seggio.

Le accuse a Boris Johnson

Il passo indietro, come detto, è arrivato dopo aver ricevuto il rapporto di una commissione parlamentare sul “Partygate”. L’indagine doveva stabilire se Johnson avesse ingannato il parlamento sulla vicenda dei party a Downing Street durante il lockdown per l'epidemia di Covid. A marzo, quando aveva testimoniato davanti alla commissione, Johnson aveva ammesso di aver fuorviato il Parlamento, ma aveva negato di averlo fatto deliberatamente: "Non ho mentito, e credo che in cuor loro alla commissione lo sappiano", ha detto oggi l’ex premier. “Sanno perfettamente che quando ho parlato ai Comuni stavo dicendo ciò che sinceramente credevo fosse vero e quello che ero stato incaricato di dire, come qualsiasi altro ministro”.