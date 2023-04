Il presidente della Bbc Richard Sharp, a capo dell'emittente radiotelevisiva di servizio pubblico della Gran Bretagna, ha annunciato le proprie dimissioni oggi. E' successo dopo che un'inchiesta ha fatto emergere il suo coinvolgimento in un prestito in denaro all'allora premier Boris Johnson. Lo rende noto la stessa Bbc: a seguito delle indagini sarebbe emerso un conflitto di interessi nella nomina di Sharp, avvenuta nel 2021 e sostenuta da Johnson.

Le dimissioni

Ex banchiere, Richard Sharp era stato nominato nel 2021 poco dopo aver fatto da intermediario per aiutare Boris Johnson, allora primo ministro, a ottenere un prestito di 800.000 sterline (906.000 euro). L'indagine, spiega Sharp in un comunicato con cui ha annunciato le dimissioni, "conclude che ho violato il codice di governance per le nomine pubbliche", ma questa violazione "non invalida necessariamente la nomina". Definendo la violazione "involontaria", Richard Sharp sostiene di voler anteporre "gli interessi della BBC", ritenendo che la vicenda potrebbe rappresentare una "distrazione" rispetto al "buon lavoro" del gigante dell'audiovisivo britannico. Le sue dimissioni saranno effettive alla fine di giugno.

In una lettera a Richard Sharp, il ministro della Cultura Lucy Fraser ha detto "capire e rispettare" la sua decisione, ringraziandolo per il suo lavoro alla presidenza della BBC