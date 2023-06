Attacco a bambini in Francia, ecco chi è “l’eroe di Annecy”. VIDEO

"Non mi sento un eroe, penso di aver agito come ogni francese avrebbe fatto e dovrebbe fare. È un caso che io mi sia trovato lì proprio in quel momento. Ciò che è sicuro è che dal momento in cui decidiamo di non piegare più la testa di fronte al male ma al contrario decidiamo di reagire e lottare contro di esso potremo fare delle grandi cose, ciascuno di noi".

Lo abbiamo visto nei video dei testimoni correre dietro l’aggressore armato di coltello nel parco di Annecy, la mattina dell’8 giugno. Non era l’unica persona presente oltre alle vittime, me l’unica che abbia trovato il coraggio di rincorrere un uomo armato e delirante per allontanarlo dei bambini nei passeggini. Henri, 24 anni, neolaureato in Management internazionale, è già un eroe nazionale. E dopo aver significativamente contribuito a confondere e a disperdere l’uomo che ha ferito quattro bambini e due adulti nell’Alta Savoia, è stato ringraziato personalmente dal Presidente francese Macron, in visita nella cittadina venerdì 9 giugno. È proprio il presidente ha chiesto un onore particolare: poter assistere all’inaugurazione della cattedrale di Notre Dame a Parigi a dicembre 2024.