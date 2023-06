Francia, attacco ad Annecy: 5 accoltellati, gravi 2 bimbi e un adulto

L'aggressione è avvenuta in un parco nei pressi dell'omonimo lago in Alta Savoia. Secondo i media francesi, l'autore del gesto sarebbe un siriano richiedente asilo, già arrestato dalla polizia. La premier Elisabeth Borne sul posto. Macron: "Atto di una vigliaccheria assoluta"

Attimi di terrore ad Annecy, in Francia, dove un uomo ha aggredito con armi da taglio diversi bambini, di circa tre anni, questa mattina in un parco vicino all'omonimo lago in Alta Savoia. Complessivamente, sono cinque le persone rimaste ferite, secondo l' ultimo bilancio diffuso dalle autorità locali. Si tratta di quattro bambini di circa tre anni e di una persona anziana. In gravi condizioni e in pericolo di vita sono tre delle vittime dell'aggressionr, due bambini e l'anziano. Tutta la zona dell'attentato, attorno al "Jardin de l'Europe" e al Paquier, è stata transennata dalla polizia.

Arrestato l'aggressore

L'aggressore, un 31enne siriano richiedente asilo, Abdalmasih H., è già stato arrestato dalla polizia e trasportato in ospedale in stato di fermo dopo essere stato ferito. Secondo alcuni testimoni citati dalla stampa locale, al momento dell'attacco indossava un turbante. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe cominciato a "saltare e gridare" prima di dirigersi verso i passeggini, cominciando a infierire "con il coltello, a ripetizione, sui bambini". Quando ha visto che era circondato dalla polizia, "si è diretto verso una coppia ed è partito direttamente con il coltello contro un nonno, che era lì con la moglie, e l'ha pugnalato". L'uomo non è schedato, né sarebbe stato segnalato dai servizi di informazione come elemento pericoloso. Fonti di Le Pariesien riferiscono che avrebbe presentato domanda di asilo in Francia il 28 novembre 2022. Nel frattempo, aveva ottenuto lo status di rifugiato in Svezia con decisione del 26 aprile 2023.

Le reazioni del governo francese

Il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha confermato con un tweet l'avvenuto arresto "grazie al tempestivo intervento delle forze dell'ordine". La prima ministra, Elisabeth Borne, è immediatamente partita alla volta di Annecy, che si trova nel Sud-est della Francia, al confine con la Svizzera. Il presidente Emmanuel Macron ha commentato l'accaduto in un tweet. "È un attacco di una vigliaccheria assoluta", ha scritto, "dei bambini e un adulto sono tra la vita e la morte. La nazione è sotto shock".