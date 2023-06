Attacco Annecy, Macron visita feriti nell’aggressione. Gravi due bimbi

Il presidente francese e la moglie Brigitte incontrano le persone rimaste ferite al Jardin de l'Europe, dove il rifugiato siriano Abdalmasih Hanoun - al quale la Francia aveva respinto la richiesta di asilo politico - si è scagliato con un coltello contro quattro bambini e un adulto. Un altro uomo è invece rimasto ferito da uno dei proiettili degli agenti intervenuti sul posto ascolta articolo Condividi

Il presidente francese Emmanuel Macron e la moglie Brigitte sono arrivati in mattinata a Grenoble, dove sono ricoverati tre dei quattro bambini feriti nell’attacco avvenuto ieri in un parco ad Annecy quando un rifugiato siriano ha aggredito con un coltello anche un adulto. Un altro uomo è invece rimasto ferito da uno dei proiettili degli agenti intervenuti sul posto. Il capo di Stato e la moglie, ha fatto sapere l'Eliseo, sono sul posto per stare "accanto alle vittime e ai loro familiari oltre che a tutte le presone che ad Annecy hanno contribuito a dare il loro aiuto e sostegno".

Due dei bambini feriti sono in gravi condizioni Il portavoce del governo francese, Olivier Véran, ha detto stamattina a France Info che due dei quattro bambini rimasti feriti sono gravi: "Da quanto ne so io - ha dichiarato - ci sarebbero ancora due bambini considerati in gravi condizioni, con prognosi riservata". Tutti i quattro bambini "sono stati operati e attualmente si trovano in osservazione. Il loro stato di salute è stazionario", ha spiegto la premier francese, Elisabeth Borne. leggi anche Francia, attacco ad Annecy: 6 accoltellati, gravi 4 bambini

Cos’è successo Ieri mattina tutto è accaduto in pochi minuti al parco di Annecy. Secondo quanto si è appreso finora, il rifugiato siriano Abdalmasih Hanoun - al quale la Francia aveva respinto la richiesta di asilo politico - da giorni andava al Jardin de l'Europe, vicino al Pasquier, il Pascolo, sulle rive del lago d'Annecy, e si sedeva su una panchina. Ieri, all’improvviso, si è alzato e con un coltello in mano si è diretto verso il parco giochi e ha ferito per primi due bambini di due e tre anni, poi un altro bimbo olandese di 22 mesi e una bimba inglese di 3 anni. Un’altra persona è stata colpita in modo lieve, mentre un uomo che ha poi inseguito Abdalmasih Hanoun è rimasto ferito da un proiettile durante l’intervento degli agenti arrivati sul posto. La procuratrice di Annecy, Line Bonet-Mathis, ha spiegato che il caso non è stato affidato all'antiterrorismo perché "non ci sono elementi" in questa direzione.