EGITTO E ARABIA 2004 – Il 7 ottobre 2004, Jessica e Sabrina Rinaudo, di 20 e 22 anni, muoiono nell'attentato all'Hotel Hilton di Taba, in Egitto, che ha causato in totale 34 vittime. Erano originarie di Dronero, in provincia di Cuneo. Lo stesso anno, il 30 maggio, in un attentato terroristico contro un complesso residenziale di Al Khobar, in Arabia Saudita, viene ucciso anche un cuoco italiano, originario di Giugliano, provincia di Napoli. Antonio Amato, 35 anni, lavorava nel ristorante del compound "Oasis". L'assalto è costato la vita in totale a 23 persone

Parigi, la strage al Bataclan e allo Stade de France