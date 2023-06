Perth, ladro tenta la fuga dopo il furto ma la porta è bloccata. VIDEO

E’ successo all’interno di un negozio di liquori in un sobborgo della città situata nell’Australia occidentale. Il ladro, a causa di una porta con chiusura automatica installata proprio come deterrente contro i furti, ha dovuto desistere dal suo tentativo e non ha potuto far altro che andarsene senza portare a termine il suo intento

I momenti ripresi da una telecamera

Il filmato del “Bottle-O Beechboro”, diffuso sui social, mostra proprio l'uomo che prima si dirige verso la cassa, ma poi si precipita all'improvviso verso l'uscita, nel tentativo di non pagare le bevande che aveva intenzione di rubare. A quel punto, però, il maldestro ladro non riesce ad uscire dal negozio a causa delle porte, completamente bloccate. L’unica soluzione, dunque, è quella di riportare mestamente la refurtiva al bancone e andarsene. Il negozio ha quindi pubblicato i filmati di sicurezza chiedendo se qualcuno potesse identificare l'uomo ritratto nel video. Kellie Gordon, la donna presente dietro il bancone durante il tentativo di furto, ha raccontato che l'uomo "non sembrava aggressivo" e per questo lei "non era preoccupata". La porta con chiusura automatica, ha poi confermato la direzione del negozio, era stata installata proprio come deterrente contro i furti.