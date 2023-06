In Germania a giugno l'esercitazione Nato più grande della Storia

La Air Defender 23 si terrà in Germania dal 12 al 24 giugno e coinvolgerà 10mila uomini e 220 velivoli provenienti da 24 nazioni. Gli Stati Uniti da soli invieranno 2mila membri del personale della US Air National Guard e circa 100 aerei per prendere parte alle manovre di addestramento

Sarà la più grande esercitazione militare aerea nella storia della Nato e si terrà in Germania dal 12 al 24 giugno. Si tratta della Air Defender 23, nel corso della quale, 10mila uomini e 220 velivoli provenienti da 24 nazioni risponderanno a un attacco simulato contro un paese membro della NATO. Gli Stati Uniti da soli invieranno 2.000 membri del personale della US Air National Guard e circa 100 aerei per prendere parte alle manovre di addestramento.

Dimostrazione di forza della Nato

"Vogliamo dimostrare l'agilità e la rapidità delle forze aeree come primo soccorritore e mettere in mostra la forza aerea della NATO" ha affermato il tenente generale Ingo Gerhartz, capo dell'aeronautica tedesca. "La dimensione transatlantica – ha poi aggiunto - è una solida prova della coesione e della solidarietà della NATO". Per l’ambasciatrice degli Stati Uniti in Germania Amy Gutmann l’esercitazione sarà “assolutamente impressionante”. "Sarei piuttosto sorpresa – ha aggiunto - se un leader mondiale non prendesse atto di ciò che questo mostra in termini di spirito di questa alleanza, il che significa la forza di questa alleanza".