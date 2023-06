Usa, passeggero chiude portellone aereo: pilota entra dal finestrino

"Durante il processo di imbarco, mentre altri clienti e assistenti di volo erano a bordo, un cliente ha aperto la porta del gabinetto anteriore e ha inavvertitamente spinto la porta del ponte di volo chiusa (che si è bloccata) mentre i piloti programmati per operare il volo si stavano preparando a salire a bordo dell'aereo", ha detto la compagnia aerea in una dichiarazione alla Cnn. "Uno dei nostri piloti ha sbloccato la porta da una finestra del ponte di volo e il volo è partito come previsto in direzione Sacramento ".

Solo 8 minuti di ritardo

L'imprevisto rischiava di ritardare la partenza di alcune ore, se non addirittura la cancellazione del volo, ma la caparbietà del pilota alla fine è stata premiata: dopo la sua rocambolesca e improvvisata manovra di emergenza, è riuscito finalmente a tornare ai comandi, aprendo nuovamente il portellone. Dopo l'imbarco dei nuovi passeggeri, il velivolo è decollato con soli 8 minuti di ritardo, in direzione Sacramento. Rexroad ha ripreso l'incidente postandolo su Twitter. "È incredibile che questo pilota abbia fatto di tutto per far uscire questo volo. Siamo partiti solo con 8 minuti di ritardo. Sforzo impressionante da parte di Southwest Airlines", ha detto Rexroad. In risposta, Southwest Airlines ha scritto su Twitter: "Beh, è sicuramente qualcosa che non vedi tutti i giorni".