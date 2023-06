Microsoft pagherà 20 mln per violazione legge su minori Usa

Microsoft pagherà 20 milioni di dollari per saldare l'accusa di aver raccolto informazioni personali fornite da minori senza il consenso dei genitori, utilizzando delle piattaforme di gioco. La Federal Trade Commission degli Usa ha affermato che dal 2015 al 2020 Microsoft ha raccolto dati personali da bambini di età inferiore ai 13 anni che si sono iscritti al suo sistema di gioco tramite Xbox senza il permesso dei genitori e ha conservato queste informazioni. Per aprire un account, gli utenti dovevano, infatti, fornire il proprio nome e cognome, un indirizzo e-mail e la data di nascita.

Cosa è successo

La Ftc, ovvero la federazione che protegge i consumatori negli Usa, ha affermato che Microsoft ha violato una legge chiamata Coppa (Children's Online Privacy Protection Act). "Il nostro ordinamento rende più facile per i genitori proteggere la privacy dei propri figli su Xbox e limita le informazioni che Microsoft può raccogliere e conservare sui bambini", ha affermato Samuel Levine, capo del Bureau of Consumer Protection della Ftc. "Questa azione dovrebbe anche chiarire che gli avatar dei bambini, i dati biometrici e le informazioni sulla salute non sono esenti dal Coppa", ha aggiunto Levine. La decisione necessita ancora dell'approvazione da parte di un tribunale federale prima di poter essere attuata. La Ftc ha affermato che a Microsoft sarà richiesto di adottare diverse misure per rafforzare la protezione della privacy per gli utenti minorenni del suo sistema Xbox.