Messico, tre arresti per l'omicidio di Ornella Saiu

Cronaca

Nel comune di Senago sono tantissime le persone che stanno rendendo omaggio a Giulia Tramontano , la 29enne incinta al settimo mese uccisa dal fidanzato Alessandro Impagnatiello. Il sindaco della città ha proclamato il lutto cittadino sia ieri che oggi e si è messo a totale disposizione della famiglia della vittima "per ogni supporto e il disbrigo di ogni pratica burocratica e non"

Il vicesindaco di Senago Saverio Cucinotta ha fatto sapere che l'amministrazione della città lombarda è "in contatto continuo con la famiglia" e che "i funerali si svolgeranno quasi sicuramente in Campania, e stiamo pensando di organizzare il giorno delle esequie una fiaccolata "

Ieri sera i genitori di Giulia hanno partecipato ad una veglia voluta dal comune davanti ad una panchina rossa contro la violenza delle donne in piazza della Repubblica. "Il loro dolore è stato straziante - ha raccontato Cucinotta - abbbiamo dovuto fare un cordone attorno a loro per proteggerli dall'affetto di tutti quelli che volevano avvicinarsi per le condoglianze"