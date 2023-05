Messico, donna italiana uccisa in un bar di Playa del Carmen

La vittima, 40 anni, era barista presso il Café Ristorante Sabrina, conosciuto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona, quando un uomo ha fatto il suo ingresso nel locale, armato e le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo

Una donna italiana è stata uccisa, con un colpo di pistola, in un bar di Playa del Carmen, località balneare messicana situata lungo la linea costiera caraibica della Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan. Secondo quanto emerso la donna, 40 anni, si trovava al lavoro come barista nel Café Ristorante Sabrina, conosciuto ritrovo per turisti e per i residenti italiani della zona, quando un uomo ha fatto il suo ingresso nel locale, armato e le ha sparato alla testa, uccidendola sul colpo.