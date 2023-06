Stampa tedesca: mons. Gaenswein torna in Germania senza incarichi

Il ritorno in Germania

"Ora, cinque mesi dopo la morte di Benedetto, il tempo della gentilezza è finito, a Roma", prosegue la Welt. Questo significa che Georg Gaenswein dovrà lasciare il centro del cattolicesimo per rientrare a Friburgo, diocesi in cui è incardinato, e per di più senza responsabilità. Per lui si era parlato in passato di una possibile nomina a nunzio apostolico in Costa Rica, una sorta di esilio dorato che non avrebbe comunque escluso col tempo la ripresa di una carriera ecclesiastica. A pesare sulla decisione non solo la pubblicazione di "Nient'altro che la verità" ancor prima della celebrazione dei funerali di Ratzinger, lo scorso gennaio, ma anche le interviste rilasciate in quel frangente.