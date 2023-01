A pochi giorni dalla scomparsa del pontefice emerito, il suo ex segretario personale torna al momento in cui Papa Francesco lo congedò da capo della Prefettura della Casa Pontificia nella sua biografia "Nient'altro che la Verità"

Decisione sofferta

"Rimasi scioccato e senza parole", scrive Gaenswein nella biografia, raccontando di essersi sentito "un prefetto dimezzato" in virtù della decisione del pontefice. "Lei rimane prefetto ma da domani non torna al lavoro", avrebbe detto il Papa, secondo quanto riferisce Gaenswein.

L'arcivescovo tedesco riporta anche la risposta ironica che avrebbe pronunciato Ratzinger in merito alla decisione del suo successore al soglio di San Pietro: "Penso che Papa Francesco non si fidi più di me e desideri che lei mi faccia da custode". Nel libro si parla anche di una lettera di intercessione che il pontefice emerito avrebbe scritto a Francesco, per cercare, invano, di fargli cambiare la sua decisione.