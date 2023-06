IA, premier danese affida discorso a ChatGPT: "Affascina e terrorizza"

Mette Frederiksen ha tenuto un discorso in Parlamento, in cui - ha rivelato a sorpresa ai parlamentari - la prima parte è stata scritta utilizzando lo strumento di intelligenza artificiale, al fine di evidenziare sia l'aspetto rivoluzionario che il rischio associato a questa tecnologia

La premier danese Mette Frederiksen ha tenuto un discorso in Parlamento, in cui la prima parte è stata scritta utilizzando lo strumento di intelligenza artificiale ChatGPT , al fine di evidenziare sia l'aspetto rivoluzionario che il rischio associato a questa tecnologia. Durante la sua valutazione politica, al termine della sessione parlamentare, il capo del governo danese ha dichiarato che il robot conversazionale sviluppato da OpenAI è in grado di ingannare. "Quello che ho appena letto non è mio. O di qualsiasi altro essere umano", ha spiegato a sorpresa ai deputati Frederiksen dopo la sua presentazione. Ha sottolineato che, sebbene non sempre preciso nei dettagli del programma di lavoro del governo o nella punteggiatura, ciò di cui ChatGPT è capace è sia affascinante che terrificante.

No comment da parte dei ghostwriter della premier

Le persone incaricate di scrivere di solito i discorsi del Presidente del Consiglio non hanno commentato la qualità di questa produzione. Alcune delle frasi del discorso che sono state riportate dai media includono: "Sebbene abbiamo incontrato sfide e opposizione lungo la strada, sono orgogliosa di ciò che abbiamo ottenuto insieme nell'ultimo anno parlamentare" e "Abbiamo lavorato duramente per cooperare tra le parti e garantire un futuro forte e sostenibile in Danimarca", oppure "Abbiamo adottato misure per combattere il cambiamento climatico e garantire una società più equa e inclusiva in cui tutti i cittadini abbiano pari opportunità".

ChatGPT rappresenta uno degli ultimi esempi delle straordinarie capacità dell'IA, che solleva anche una serie di preoccupazioni riguardo agli abusi che la tecnologia può consentire, in particolare per quanto riguarda la disinformazione o la sostituzione massiccia di lavoratori umani. Questa problematica è al centro di un incontro ad alto livello sul commercio tra gli Stati Uniti e l'Unione europea che si sta svolgendo oggi a Lulea, in Svezia. Un gruppo di imprenditori ed esperti, tra cui Sam Altman, il creatore di ChatGPT, ha lanciato l'allarme sulle minacce di "estinzione" per l'umanità derivanti dall'ascesa di questa tecnologia.