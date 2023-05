Filippine, allerta per tifone Mawar con venti a 225 Km/ora

L'allarme Unicef per i bambini

Forniture di emergenza per quasi 10.000 famiglie sono già state messe in campo per rispondere alle esigenze delle popolazioni colpite in termini di acqua potabile, servizi igienici, nutrizione, istruzione e protezione dei bambini. Di tali forniture fanno parte fra l'altro anche "scuole in scatola", kit per l'igiene delle famiglie, tende, pastiglie per la purificazione dell'acqua e alimenti terapeutici pronti all'uso. In una nota dell'Unicef si manifesta preoccupazione per i bambini e le famiglie che continuano a pagare il prezzo di condizioni meteorologiche estreme causate dal cambiamento climatico. Proprio il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia "ha pubblicato questa settimana un rapporto che rivela che quasi tutti i bambini delle Filippine devono affrontare molteplici e sovrapposti tipi di shock climatici e ambientali, pericoli e stress. "Il diritto dei bambini a sopravvivere e prosperare è minacciato dai rischi e dagli shock climatici e ambientali", ha dichiarato il rappresentante Unicef Oyunsaikhan Dendevnorov.