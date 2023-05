A Guam e isole Marianne allerta per il tifone Mawar di categoria 5

L'intervento di Biden

A causa dei timori di un impatto catastrofico, la Federal Emergency Management Agency ha annunciato che il presidente Joe Biden ha approvato l’assistenza federale in caso di calamità per il territorio di Guam per “integrare gli sforzi di risposta territoriale e locale a causa delle condizioni di emergenza derivanti dal tifone Mawar“. “L’azione del Presidente autorizza la Fema a coordinare tutti gli sforzi federali di soccorso in caso di calamità per alleviare le difficoltà e le sofferenze causate dall’emergenza alla popolazione locale e a fornire un’assistenza adeguata per salvare vite umane, proteggere la proprietà, la salute pubblica e la sicurezza e per ridurre o evitare la minaccia di catastrofe su tutto il territorio,” hanno dichiarato i funzionari della Fema.