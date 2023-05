Usa, Senato Sud Carolina approva bando all’aborto dopo sei settimane

I precedenti

La questione promette di non finire qui, visto che già a gennaio la Corte suprema statale aveva cancellato un analogo divieto dell'aborto, evidenziando come la costituzione statale garantisca il diritto all'interruzione di gravidanza. In aprile invece le oppositrici al progetto di legge, note anche come le “sorelle senatrici”, avevano bloccato un disegno di legge che avrebbe vietato l'aborto al concepimento. Sono risultati vani tutti i tentativi di modifica, compreso l’ultimo della senatrice Katrina Shealy, che voleva estendere il periodo a dodici settimane e anche a venti per casi di stupro o incesto. “Non costringete le donne a prendere una decisione in sei settimane per qualcosa che potrebbero non sapere nemmeno che sta accadendo. Tutti voi che mi ascoltate avete figlie e nipoti: voglio che vi fermiate a pensare alle leggi che state facendo per il loro futuro. Avete parlato con loro?", ha chiesto Shealy. Secondo la senatrice la ragione è chiara: “Perché non chiedete loro come si sentono ad avere lo Stato della Carolina nella loro camera da letto, al loro tavolo da pranzo, nello studio del medico e nella sala travaglio con loro”.