Jeff Bezos, proposta di matrimonio alla fidanzata Lauren Sanchez

Jeff Bezos e Lauren Sánchez presto sposi. Secondo quanto riferisce Page Six, il fondatore di Amazon avrebbe fatto la proposta di matrimonio alla giornalista e conduttrice, sua compagna da circa cinque anni, mentre si trovavano insieme al Festival del Cinema di Cannes per la premiere del film Killers of the Flower Moon. Nella città della Costa Azzurra la coppia era a bordo del Kuro, il megayacht a tre alberi lungo 127 metri, largo 16 e dal valore di 500 milioni di dollari. La coppia ha reso pubblica la relazione nel 2019 dopo il divorzio di Bezos dalla moglie Mackenzie Scott, con la quale è stato sposato per 25 anni ed ha quattro figli. Anche Sánchez ha tre figli da precedenti relazioni ed è stata sposata con l'agente di Hollywood Patrick Whitesell per 13 anni prima di divorziare nel 2019.