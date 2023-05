Florida, bimba muore dopo essere stata dimenticata in auto da genitori

Una bambina di 2 anni è morta in Florida dopo che i suoi genitori, secondo quanto riportato dalle autorità locai, hanno “deciso di lasciarla in macchina”. La coppia ha infatti abbandonato la figlia addormentata nel loro veicolo, al caldo, tutta la notte, per un totale di circa 14 ore. Kathreen Adams, 23 anni, e Christopher McLean, 32 anni, sono stati arrestati e accusati di abbandono di minore, possesso di metanfetamina e possesso di un armamentario per la droga. Lo sceriffo della contea di Holmes, John Tate, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli agenti si sono recati in una casa nella comunità di Prosperity, nella Florida Panhandle, nel pomeriggio di martedì, dopo che una donna “agitata” aveva allertato il 911.