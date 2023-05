Milano, donna tenta di rapire un bambino in piazza Gae Aulenti

Una ragazza di 22 anni è stata denunciata per sequestro di persona dai carabinieri dopo aver tentato di rapire un bambino di due anni domenica pomeriggio intorno alle 18.15 in piazza Gae Aulenti a Milano. Il piccolo stava giocando con altri bambini mentre i rispettivi genitori erano a poca distanza. A un certo punto la ragazza si è avvicinata al gruppo e ha iniziato a parlare con il bimbo. Poi all'improvviso lo ha preso in braccio e si è allontanata velocemente in direzione della stazione Porta Garibaldi.