New York, ex sindaco Rudy Giuliani accusato di abusi sessuali

A citare l'avvocato braccio destro di Trump è la sua ex assistente. Dopo la prima denuncia pubblica di gennaio ora la donna aggiunge dettagli che sono stati depositati presso la corte di Manhattan. Come riferito dal suo portavoce, l'ex sindaco di New York "in modo inequivocabile respinge tutte le accuse"

Rudy Giuliani è stato accusato di abusi sessuali. L’ex sindaco di New York nonché avvocato tuttofare e braccio destro di Donald Trump è stato denunciato da una sua ex assistente. La donna, che cita Giuliani per danni, sostiene di essere stata costretta ad avere rapporti sessuali con lui in cambio del posto di lavoro. Per questo motivo, Noelle Dunphy ha chiesto un risarcimento di dieci milioni di dollari.