Dituri, l'uomo che vive da più tempo sott'acqua in Florida. VIDEO

L’impresa rientra in un esperimento denominato "Project Neptune 100", sponsorizzato dalla Marine Resources Development Foundation. Joseph Dituri, esploratore subacqueo e ricercatore medico, ha stabilito il record di permanenza sott’acqua sabato 13 maggio, raggiungendo il 74esimo giorno nella Jules Undersea Lodge a Key Largo, in Florida. L’obiettivo di Dituri è rimanere sott'acqua fino al 9 giugno, quando raggiungerà il traguardo dei 100 giorni. Il precedente record risale al 2014 con 73 giorni. Lo scopo della ricerca è quello di combinare la ricerca medica e acquatica e fornire un raggio d'azione educativo agli studenti della University of South Florida. Alcune delle ricerche quotidiane di Dituri comportano il monitoraggio della risposta del suo corpo all'esposizione a lungo termine a pressioni estreme, informazioni che potrebbero essere utili per future missioni marine in acque profonde.