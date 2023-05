I negoziati

Fonti palestinesi dopo la notte tranquilla, avevano riferito che c'era "ottimismo" tra i mediatori - Egitto, Onu e Qatar - per un accordo per un cessate il fuoco "simultaneo e reciproco", anche se avevano aggiunto che si tratta di negoziati "molto difficili". Poi però sono ripresi i raid israeliani. I comandanti militari della Jihad sono l'obiettivo dichiarato dall'esercito israeliano in quanto ritenuti responsabili degli oltre 100 razzi sparati su Israele a inizio maggio dopo la morte in carcere, in sciopero della fame, del leader della fazione Khader Adnan.