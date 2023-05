Elezioni in Turchia il 14 maggio. I candidati, i sondaggi, cosa sapere

Il presidente uscente Erdogan corre per un nuovo mandato, ma lo sfidante Kemal Kilicdaroglu risulta in vantaggio nelle intenzioni di voto. Dal sistema politico allo scenario in cui si tengono le consultazioni, ecco tutto quello che c’è da sapere sul voto di domenica

Il 14 maggio in Turchia si terranno le elezioni presidenziali e parlamentari. Per quanto riguarda il Parlamento turco, gli elettori saranno chiamati a rinnovare i 600 membri della Grande Assemblea Nazionale Turca, ma gli occhi degli osservatori nazionali e internazionali sono puntati per la sfida alla presidenza. Recep Tayyip Erdogan, il leader del Partito della Giustizia e dello Sviluppo - in carica dal 2014 ma di fatto al potere dal 2003, quando assunse la carica di primo ministro - cerca la rielezione fino al 2028. Contro di lui corre Kemal Kilicdaroglu, leader del Partito popolare repubblicano e a capo della coalizione dell'Alleanza della nazione, in quelle che appaiono essere le più difficili elezioni per Erdogan nei suoi vent'anni al potere.

Elezioni in Turchia: cosa dicono i sondaggi

Il presidente Erdogan, infatti, sarebbe in svantaggio secondo gli ultimi sondaggi pubblicati da Konda, istituto ritenuto generalmente affidabile. Erdogan è fermo al 43,7% mentre il candidato dei principali partiti di opposizione Kemal Kilicdaroglu ottiene il 49,3% delle preferenze nell'ultima ricerca pubblicata, effettuata su un campione di 3.480 persone tra il 6 e il 7 maggio. Oltre ai due principali candidati, a contendere la carica di presidente della Turchia è anche Sinan Ogan, sondato al 4,8% dei voti. Fino a ieri era in corsa anche Muharrem Ince, che ha però annunciato il suo ritiro citando critiche e attacchi verbali ricevuti durante il periodo della campagna elettorale. Ince ha detto anche che con il suo ritiro la coalizione dei maggiori partiti di opposizione non potrà dare a lui la colpa in caso di un'eventuale sconfitta. Inoltre, non ha dato indicazioni di voto per un altro candidato. Tornando alla sfida tra Erdogan e Kilicdaroglu, anche l’istituto Metropoll registra lo sfidante in vantaggio sul presidente uscente: 49,1% contro il 46,9% nelle intenzioni di voto.

Elezioni in Turchia: come si elegge il presidente

Se i dati indicati dai sondaggi fossero confermati, comunque, potrebbe rendersi necessaria una nuova tornata elettorale. Il sistema per l’elezione in Turchia è infatti un maggioritario a doppio turno: se al primo nessun candidato ottiene il 50% + 1 dei voti, si tiene un ballottaggio tra i due più votati. Alla fine del secondo turno, risulta eletto il candidato che ha ottenuto più voti. Nelle due precedenti elezioni - prima in Turchia il presidente era eletto dal Parlamento e fino al 2017 vigeva un sistema parlamentare - Erdogan è stato eletto al primo turno avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.