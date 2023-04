Turchia, Erdogan ha un malore in diretta tv e cancella gli impegni

Economia

Hub gas russo in Turchia: cosa implica la proposta di Putin a Erdogan

Il presidente turco ha annunciato che Ankara e Mosca realizzeranno un polo nella regione della Tracia e che sono già state date “istruzioni alle istituzioni” per la costruzione. Per il capo del Cremlino il centro energetico “servirebbe anche a regolare i prezzi” ma secondo gli esperti è improbabile che l’idea venga accettata dall’Europa perchè non ridurrebbe la dipendenza dagli idrocarburi russi. “Non ha senso creare nuove infrastrutture che ci consentano di importare più gas russo”, ha detto Parigi

Ankara e Mosca costruiranno insieme un hub per il gas russo nella regione della Tracia, la parte europea della Turchia. Lo ha confermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, citato dall'agenzia turca Anadolu, accogliendo l'idea dell'omologo russo Vladimir Putin, che aveva proposto - durante il faccia a faccia ad Astana - di creare un hub energetico per esportare gas russo in Europa. "Con Putin abbiamo dato istruzioni alle istituzioni rilevanti" per la costruzione del polo, ha detto Erdogan

Secondo l'amministratore delegato di Gazprom Alexei Miller, Mosca avvierà la prossima settimana colloqui "concreti" con la Turchia riguardo alla proposta del presidente russo. Putin ad Astana ha detto: “Se Ankara e i nostri possibili acquirenti altrove sono interessati, potremmo considerare la possibile costruzione di un altro sistema di gasdotti e la creazione di un hub del gas in Turchia per la vendita a Stati terzi, in primo luogo quelli europei”