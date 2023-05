L'Eurocamera vota contro il riconoscimento facciale con l'IA

Divieto totale di utilizzo di tecnologie a Intelligenza Artificiale per il riconoscimento facciale nei luoghi pubblici in Ue. Lo ha votato l'Eurocamera. Le commissioni Giustizia e Mercato interno, chiamate oggi alla decisione sulle regole per l'Intelligenza artificiale, hanno approvato con 58 voti a favore 36 contrari e 10 astenuti la messa al bando totale di tali tecnologie chiesta da Socialisti, Verdi e Liberali e sottoposta ad un voto separato a causa dell'opposizione dei Popolari. (INCORONAZIONE DI CARLO III: FOTO DELLA FESTA CREATE CON L'AI)