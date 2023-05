Pietra cade dal cielo su una casa in New Jersey, forse meteorite VIDEO

Una pietra che cade dal cielo, buca il tetto e piomba in camera da letto. E' successo negli Stati Uniti, in New Jersey. Secondo gli scienziati potrebbe trattarsi di un meteorite della tempesta causata dalla cometa di Halley. L'episodio ha lasciato i residenti sotto shock, anche se in quel momento non erano in casa e per fortuna non ci sono stati feriti.