Meteorite si schianta sulla Luna, nuovo cratere di 10 metri. VIDEO

Sulla Luna c'è un nuovo cratere. È il risultato dell'impatto di un meteorite sulla superficie del nostro satellite, avvenuto lo scorso 23 febbraio intorno alle 20:14. L'impatto è stato immortalato e diffuso da un astronomo amatoriale giapponese, Daichi Fuji, uno dei responsabili del Museo della città di Hiratsuka. Come si vede dai fotogrammi del video, l'impatto ha creato un lampo di luce durato all'incirca un secondo, che non è stato preceduto da alcuna scia luminosa, essendo ovviamente la Luna priva di atmosfera.

L'impatto in un post su Twitter

L'autore della ripresa, realizzata dalla città di Hiratsuka, ha postato le immagini sul suo profilo Twitter, spiegando ciò che era successo: "Sono stato in grado di catturare il più grande bagliore da impatto sulla superficie lunare in tutta la storia delle mie osservazioni - ha detto Daichi Fujii - questa è un'immagine del flash dovuto all'impatto, apparso alle 20:14:30.8 del 23 febbraio 2023. È stato un enorme lampo che ha continuato a brillare per più di un secondo. Poiché la Luna non ha atmosfera, le meteore e li bolidi non possono essere visti. Nel momento in cui si forma un cratere, questo si illumina".