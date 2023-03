Cristoforetti a Sky TG24: vogliamo portare astronauti europei su Luna

"Parliamo - ha specificato - di voli intorno al satellite, ci sarà del lavoro da fare nei prossimi anni anche in base a quali altri contributi noi saremo in grado di offrire a questo programma per poter avere anche qualcuno di noi che possa atterrare sulla superficie lunare. Però questi sono accordi che ancora non esistono"

"Credo che dobbiamo fare un discorso di quelli che sono i ruoli che l'Europa e gli astronauti europei potranno giocare in questo programma di esplorazione lunare grazie ai contributi molto importanti che l'Europa ha già garantito al progetto Artemis. Ci sono degli accordi con la Nasa per tre voli di astronauti e astronaute del Corpo Astronauti Europeo". Questo quanto ha affermato Samantha Cristoforetti, ai microfoni di Sky TG24, alla domanda se andrà sulla Luna e che tipo di speranze ci sono in questo senso.

"Voli intorno alla Luna"

"Parliamo - ha specificato Cristoforetti - di voli intorno alla Luna, ci sarà del lavoro da fare nei prossimi anni anche in base a quali altri contributi noi saremo in grado di offrire a questo programma per, effettivamente, poter avere anche qualcuno di noi che possa atterrare sulla superficie lunare. Però questi sono accordi che ancora non esistono". Poi ha specificato: "Mi sembrerebbe un pochino paternalistico pensare di dover dare dei consigli in più alle donne, come se avessero bisogno più consigli dei loro colleghi. Quindi, ovviamente a tutti e a tutte le persone che si uniranno a noi prossimamente auguro soprattutto di vivere con gioia e serenità questo periodo di addestramento che li aspetta e anche naturalmente gli anni di attesa che fanno un po' parte della vita degli astronauti", ha concluso Cristoforetti.