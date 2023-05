Mattarella in Norvegia, oggi l’incontro con il primo ministro

Il presidente della Repubblica è arrivato ieri a Oslo, accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Si parlerà molto di energia durante questa missione, delle opportunità di cooperazione nell'ambito della transizione con particolare attenzione all'idrogeno, all'energia eolica e alla cattura e stoccaggio del carbonio. È saltato il colloquio con Re Haland, ricoverato qualche giorno fa per accertamenti ascolta articolo Condividi

Visita di Stato in Norvegia per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che è arrivato ieri a Oslo accompagnato dalla figlia Laura e, per il governo, dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Un Paese “alleato e soprattutto amico”, ha sottolineato il capo dello Stato, con il quale c’è “piena convergenza sull'agenda internazionale”. Ma nel quale non mancano le contraddizioni: la Norvegia è membro deciso e attivo della Nato ma è ancora lontana dal voler aderire all'Unione europea, inoltre spinge forte sulle rinnovabili ma le finanzia con il petrolio del quale si è scoperto ricchissimo tanto da essere il primo esportatore dell'Unione. Tuttavia Roma e Oslo sono legate da una comune visione su come debba essere affrontata la crisi ucraina, ovvero con la massima risolutezza.

Al centro energia e green Si parlerà molto di energia durante questa missione, delle opportunità di cooperazione nell'ambito della transizione energetica con particolare attenzione all'idrogeno, all'energia eolica e alla cattura e stoccaggio del carbonio. La Norvegia è un Paese molto interessante per la geo-politica, anche per la sua vicinanza geografica alla Russia. Ma soprattutto è appetibile per essere un grande estrattore di petrolio e, contemporaneamente, un Paese leader nella produzione di energia green. La Norvegia infatti possiede una rete elettrica rinnovabile al 95% alimentata principalmente da energia idroelettrica. Il Paese ha investito negli scorsi anni moltissimo nella costruzione di un solido approvvigionamento interno di fonti rinnovabili, tra cui l'energia eolica onshore ed offshore.

Il programma della visita Mattarella non vedrà il Re Haland, al quale ha inviato i suoi "più fervidi auguri" di guarigione. Il sovrano è stato infatti ricoverato qualche giorno fa per accertamenti. Il presidente della Repubblica oggi partecipa alla cerimonia di benvenuto nel piazzale del Palazzo Reale, seguita da una visita al Parlamento. Poi un colloquio con il primo ministro Jonas Gahr Store. La giornata si conclude con la cena di gala al Palazzo Reale. Domani il Principe ereditario Haakon accompagnerà Mattarella a Trondheim, una cittadina a nord di Oslo. Al Politecnico di Trondheim Mattarella visiterà il laboratorio energetico e parteciperà a una conferenza sull'energia. Dopo il pranzo nell'Arcidiocesi ci sarà un concerto nella cattedrale di Nidaros e in serata Mattarella ripartirà alla volta di Roma.