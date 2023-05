Usa, perde il peluche con le ceneri del figlio: l'appello della madre

Il peluche smarrito durante un viaggio di famiglia

La sua famiglia aveva portato con sé il peluche contenente le ceneri di Gabryel nel corso di un viaggio a Disneyworld, in Florida. Un modo per avere con loro anche il piccolo, morto a soli sette anni. Liz Atkinson, la madre di Gabryel, ha lanciato un appello sui social, scrivendo: "Se avete trovato Bruce scrivetemi in privato. Ho bisogno di lui" "Gabryel è morto prima che potessimo andare a Disney", spiega ancora la donna. "Quest'anno, per il suo compleanno, abbiamo portato il nostro figlio sopravvissuto, Sebastyan, in viaggio. A Gabryel, in terapia intensiva neonatale è stato dato un elefante che poi è stato con lui a ogni intervento chirurgico/procedura (oltre 50) e ricovero (troppi per contarli). Ci ha dormito tutte le notti e da quando è morto io e mio marito lo teniamo nel letto con noi. Dopo averlo smarrito mi sento male, faccio fatica a dormire. Sono disperata. Se avete trovato Bruce o l'avete visto in giro, scrivetemi in privato! Ho bisogno di lui.".